РФ заявила, що домовилася з Чехією про авіаперельоти після суперечки

Міністерство транспорту Росії повідомило, що авіаційна влада РФ і Чехії в ході консультацій домовилися про зняття обмежень на авіаперельоти між аеропортом "Жуковський" і Прагою.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Директор департаменту державної політики в галузі цивільної авіації Мінтрансу Росії Світлана Петрова повідомила, що за підсумками переговорів досягнута повна лібералізація частотного регулювання між "Жуковським" і Прагою. Також закріплена домовленість по лінії Прага — Сеул", - сказали в міністерстві.

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Нагадаємо, на початку липня російські авіакомпанії "Аерофлот", "Победа" та "Уральські авіалінії" скасували рейси в Чехію, оскільки авіавлада цієї країни анулювали їх дозволи на польоти.

Причиною конфлікту стало невдоволення Праги умовами надання транссибірських маршрутів, погоджених Москвою для національного перевізника Czech Airlines.

Незабаром РФ і Чехія домовилися про відновлення рейсів і збереження авіасполучення між країнами в існуючих обсягах як мінімум до кінця літа. Також були призначені переговори на рівні транспортних відомств.