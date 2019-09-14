В Греции осудили евродепутата и эксдепутата неонацистской партии "Золотая заря"

Член Европейского парламента от партии "Золотая заря" Яннис Лагос и бывший депутат Никос Мичос были признаны виновными в нападении в июле 2013 года на общественный центр в восточном пригороде Афин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Судьи, которые рассматривают дело против неонацистской партии, что включает в себя несколько преступных деяний, в том числе убийство рэпера Павлоса Фиссаса в сентябре 2013 года, осудили семерых из девяти обвиняемых в совершении нападения на частный центр Synergeio, который, среди прочего, предлагал бесплатные уроки греческого языка для мигрантов.

Лагос и Мичос получили восьмимесячный условный срок за подстрекательство к нападению, которое было совершено группой из примерно 20 членов "Золотой зари" на общинный центр и на его директора Панайотиса Дримилиса.

Судьи отклонили требование прокурора об их оправдание на основании более мягких положений нового Уголовного кодекса.

Еще пять членов партии были признаны виновными в причинении тяжких телесных повреждений и применении оружия. Четверо были осуждены на 11 месяцев лишения свободы, а пятый - на пять месяцев.