Министр экономики рассказал о приоритетах на европейском направлении

Выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, а также получение "промышленного безвиза" являются одними из ключевых приоритетов работы правительства.

Об этом министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил во время панельной дискуссии на ежегодном форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Нам нужны союзники в международной торговле. Конечно, в первую очередь речь идет о ЕС. Именно поэтому приоритетом для нашей работы является реализация Соглашения об ассоциации с ЕС. В частности, одним из важнейших приоритетов является "промышленный безвиз", решение вопросов стандартизации, что упростит наш экспорт", - заявил министр.

Вместе с тем Милованов отмечает, что Украина "открыта для всех торговых партнеров, в частности США, но и не только".

"Наши компании которые торгуют на экспорт, более эффективные. Поэтому поддерживая экспортеров, мы поддерживаем рост эффективности украинской экономики в целом. Это позволит повысить эффективность труда – и это тоже наш приоритет",- добавил Милованов.

Напомним, что промышленный безвіз является неофициальным названием соглашения АСАА, которая внедряет признания эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента ЕС), который может держать этот сертификат. По оценкам экспертов, потенциально эта сделка может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения.