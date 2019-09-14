Очільник ОБСЄ офіційно підтримав план Штайнмаєра
Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак вважає, що Україні варто використати так званий "план Штайнмаєра" для виконання Мінських домовленостей.
Про це він заявив у виступі на щорічному форумі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Лайчак вважає, що зараз Україна та Росія мають елемент, якого бракувало для примирення раніше.
"У нас є план – це Мінські угоди. У нас є інструменти – це Нормандський формат і трек Курта Волкера. Чого на досі не вистачало – то це політичної волі. Ми бачили, що сторони показують одна на одну та звинувачують одна іншу у нульовому прогресі. Тепер, із приходом президента Зеленського є і це", - пояснив він.
Дипломат навів приклади кроків України та Росії назустріч одна одній, такі як розведення сил у Станиці Луганській та обмін полоненими.
Лайчак окремо підкреслив, що для виконання Мінська, на його думку, варто використати так званий "план Штайнмаєра"
"У нас є принцип, як читати Мінськ – це план Штайнмаєра, і я вважаю, що це гарний грунт (для виконання Мінських домовленостей)", - пояснив він.
Очільник ОБСЄ також наголосив, що не вважає можливим говорити про очікувані поступки України у цьому процесі. "Це не та точка, де можна говорити про поступки України, адже Україна – це жертва агресії", - наголосив він.
Як відомо, у останні дні у Києві точиться дискусія про можливість застосування "формули Штайнмаєра для врегулювання на Донбасі. Детальніше про неї читайте у статті "За лаштунками "формули Штайнмаєра": що вона означає та як зробити її безпечною"