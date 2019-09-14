Глава ОБСЕ официально поддержал план Штайнмайера

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак считает, что Украине следует использовать так называемый "план Штайнмайера" для выполнения Минских договоренностей.

Об этом он заявил в выступлении на ежегодном форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды".

Лайчак считает, что сейчас Украина и Россия имеют элемент, которого не хватало для примирения ранее.

"У нас есть план – это Минские соглашения. У нас есть инструменты – это Нормандский формат и трек Курта Волкера. Чего нам до сих пор не хватало-это политической воли. Мы видели, что стороны показывают друг друга и обвиняют друг друга в нулевом прогрессе. Теперь, с приходом президента Зеленского есть и это", - пояснил он.

Дипломат привел примеры шагов Украины и России навстречу друг другу, такие как разведение сил в Станице Луганской и обмен пленными.

Лайчак также отдельно подчеркнул, что для выполнения Минска, по его мнению, стоит использовать так называемый "план Штайнмайера"

"У нас есть принцип, как читать Минск – это план Штайнмайера, и я считаю, что это хороший грунт (для выполнения Минских договоренностей)", - пояснил он.

Глава ОБСЕ также отметил, что не считает возможным говорить об ожидаемых уступки Украины в этом процессе. "Это не та точка, где можно говорить об уступках Украины, ведь Украина – это жертва агрессии", - подчеркнул он.

Как известно, в последние дни в Киеве идет дискуссия о возможности применения "формулы Штайнмайера" для урегулирования на Донбассе. Подробнее о ней читайте в статье "За кулисами "формулы Штайнмайера": что она означает и как сделать ее безопасной".