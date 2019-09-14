США ліквідували сина Усами бен Ладена

Хамза бен Ладен, син убитого лідера "Аль-Каїди" Усами бен Ладена і помітна фігура в групі бойовиків, був убитий в ході контртерористичної операції США.

Про це заявили у Білому домі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Операція з ліквідації проходила в афгано-пакистанському регіоні.

"Втрата Хамзи бен Ладена не тільки позбавляє "Аль-Каїду" важливих лідерських якостей і символічного зв'язку з його батьком, але і підриває важливу оперативну діяльність угруповання", - йдеться в заяві.

Хамза, як вважають, був поруч зі своїм батьком в Афганістані до терактів 11 вересня 2001 року. Він також був зі своїм батьком в Пакистані після того, як США вторглися в Афганістан, що підштовхнуло більшу частину вищого керівництва "Аль-Каїди" втекти туди.

Держдепартамент США назвав Хамзу глобальним терористом в 2017 році після того, як він закликав до терактів у західних столицях і пригрозив помститися Сполученим Штатам за вбивство свого батька.

Reuters повідомило 31 липня,що Хамза був убитий, посилаючись на обізнаного американського чиновника. Але суботня заява являє собою перший раз, коли уряд США підтвердив операцію.