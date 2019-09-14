США ликвидировали сына Усамы бен Ладена

Хамза бен Ладен, сын убитого лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена и заметная фигура в группе боевиков, был убит в ходе контртеррористической операции США.

Об этом заявили в Белом доме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Операция по ликвидации проходила в афгано-пакистанском регионе.

"Потеря Хамзы бен Ладена не только лишает "Аль-Каиду" важных лидерских качеств и символического связи с его отцом, но и подрывает важную оперативную деятельность группировки", - говорится в заявлении.

Хамза, как считают, был рядом со своим отцом в Афганистане до терактов 11 сентября 2001 года. Он также был со своим отцом в Пакистане после того, как США вторглись в Афганистан, что подтолкнуло большую часть высшего руководства "Аль-Каиды" бежать туда.

Госдепартамент США назвал Хамзу глобальным террористом в 2017 году после того, как он призвал к терактам в западных столицах и пригрозил отомстить Соединенным Штатам за убийство своего отца.

Reuters сообщило 31 июля,что Хамза был убит, ссылаясь на осведомленного американского чиновника. Но субботнее заявление представляет собой первый раз, когда правительство США подтвердило операцию.