Пристайко жартома пояснив, чому Захід не "викручуватиме руки" Зеленському

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко вважає, що Франція та Німеччина, попри певну зміну позиції, не змушуватимуть Україну до здачі позицій.

Про це він заявив на прес-конференції в рамках щорічного форуму "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Відповідаючи на запитання журналістів про імовірність того, що лідери Франції та Німеччини "викручуватимуть руки" президенту України на зустрічі у Нормандському форматі, Пристайко віджартувався.

"Президент Зеленський може й невисокого зросту, але він дуже тренується. Буде непросто викручувати йому руки", - пояснив він.

Міністр також висловив впевненість у тому, що не вважає серйозною небезпека зради інтересів України з боку партнерів.

"Я нагадаю, що якби не наші партнери, в тому числі пані Меркель, і якби не санкції, ми би не змогли зупинити просування російських військ. І попри певну зміну позиції, я не очікую такого", - пояснив він.