Волкер: вибори не мають проходити, поки Росія не піде з Донбасу

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що обов’язковою передумовою проведення виборів на Донбасі є виведення російських військ та позбавлення бойовиків контролю у регіоні.

Про це він заявив на прес-конференції в рамках щорічного форуму "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Волкер наголосив, що є умови проведення виборів у ОРДЛО, які він вважає неуникними – це те, що вибори мають бути вільними та чесними.

"Вільні вибори можуть проходити тільки у вільному середовищі", - підкреслив він, - "А це означає, що Росія та її посіпаки не можуть контролювати ситуацію на Донбасі на час виборів".

Вадим Пристайко, який був присутній на прес-конференції, підтвердив, що Україна не дасть згоду на вибори на умовах бойовиків.

"Ми ніколи не погоджувалися на місцеві вибори на умовах бойовиків. Це припущення можна просто відкинути відразу", - заявив він.