Волкер: выборы не должны проходить, пока Россия не уйдет из Донбасса

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что обязательным условием проведения выборов в Донбассе является вывод российских войск и лишение боевиков контроля в регионе.

Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках ежегодного форума "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды".

Волкер подчеркнул, что условия проведения выборов в ОРДЛО, которые он считает неизбежными – это то, что выборы должны быть свободными и честными.

"Свободные выборы могут проходить только в свободной среде", - подчеркнул он, - "А это означает, что Россия и ее прихвостни не могут контролировать ситуацию на Донбассе на время выборов".

Вадим Пристайко, который присутствовал на пресс-конференции, подтвердил, что Украина не даст согласие на выборы на условиях боевиков.

"Мы никогда не соглашались на местные выборы на условиях боевиков. Это предположение можно просто отбросить сразу", - заявил он.