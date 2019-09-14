Пристайко розповів, чого Зеленський чекає від "нормандської зустрічі" із Путіним

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів про очікування президента Володимира Зеленського від переговорів на найвищому рівні у Нормандському форматі.

Про це він заявив на прес-конференції в рамках щорічного форуму "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Пристайко заявив, що задача-максимум – припинення російської агресії. "Президент Зеленський хотів би мати закінчення війни. Це максимум, чого ми очікуємо вже шостий рік", - заявив міністр.

Пристайко визнав, що очікувати виконання цієї задачі вже за підсумками наступної зустрічі не є реалістичним.

"Якщо є реалістично, то ми очікуємо, що прогрес, який вже досягнутий, буде зміцнений. Що ми завершимо розведення (важкого озброєння) на Станиці Луганській... Після цього мають бути розведення в інших точках. Президент Зеленський звертається із пропозицією розвести на всій лінії зіткнення, всі 400 км", - пояснив він.

У якості другої пріоритетної домовленості він назвав продовження звільнення Росією українських бранців. "Ми очікуємо звільнення всіх наших, хто перебуває в російських тюрмах", - заявив міністр.

Пристайко зазначив, що йдеться про обмін ув'язненими за формулою "всіх на всіх".