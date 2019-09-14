Пристайко рассказал, чего Зеленский ждет от "нормандской встречи" с Путиным

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал об ожиданиях президента Владимира Зеленского от переговоров на высшем уровне в Нормандском формате.

Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках ежегодного форума "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды".

Пристайко заявил, что задача-максимум – прекращение российской агрессии. "Президент Зеленский хотел бы иметь окончание войны. Это максимум, чего мы ждем уже шестой год", - заявил министр.

Пристайко признал, что ожидать выполнения этой задачи уже по итогам следующей встречи не является реалистичным.

"Если говорить реалистично, то мы ожидаем, что прогресс, который уже достигнут, будет усилен. Что мы завершим разведение (тяжелого вооружения) на Станице Луганской... После этого должны быть разведение в других точках. Президент Зеленский обращается с предложением развести на всей линии столкновения, все 400 км", - пояснил он.

В качестве второй приоритетной договоренности он назвал продолжение освобождения Россией украинских пленников. "Мы ожидаем освобождения всех наших, кто находится в российских тюрьмах", - заявил министр.

Пристайко отметил, что речь идет об обмене заключенными по формуле "всех на всех".