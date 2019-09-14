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Особливого статусу для Донбасу у Конституції не буде – Пристайко

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Особливого статусу для Донбасу у Конституції не буде – Пристайко

Субота, 14 вересня 2019, 17:55

Зобов’язання, взяті Україною відповідно до Мінських угод, не передбачають особливого статусу для Донбасу.

Про це міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив на прес-конференції під час щорічного форуму "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Теза , яку постійно просувають у Росії зводиться до того, що Україна мусить внести зміну до конституції, зробивши спеціальний статус. Ми звертаємо увагу росіян і готові їм ще раз прочитати цю норму – до речі, вона записана російською мовою, що Україна взяла зобов’язання по створенню статусу для цих регіонів на основі децентралізації. Це той процес децентралізації, який наразі вже впроваджується в Україні",- пояснив він.

"Ми хочемо донести цю тезу стороні, яка за лінією дотику, дати зрозуміти, що шанс їх розвитку, - децентралізація. Цей процес дасть їм реальні можливості та шанси на розвиток. Натомість ми не вносимо в Конституцію ніяких особливих статусів",- наголосив міністр.

"Особливого статусу для Донбасу у Конституції не буде",- додав він на уточнююче питання.

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YES-2019 Пристайко
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