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Особого статуса для Донбасса в Конституции не будет – Пристайко

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Особого статуса для Донбасса в Конституции не будет – Пристайко

Суббота, 14 сентября 2019, 17:55

Обязательства, взятые Украиной в соответствии с Минскими соглашениями, не предусматривают особого статуса для Донбасса.

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил на пресс-конференции во время ежегодного форума "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Тезис , который постоянно продвигают в России сводится к тому, что Украина должна внести изменения в конституцию, сделав специальный статус. Мы обращаем внимание россиян и готовы им еще раз прочитать эту норму – кстати, она записана на русском языке, что Украина взяла обязательства по созданию статуса для этих регионов на основе децентрализации. Это тот процесс децентрализации, который сейчас уже внедряется в Украине",- пояснил он.

"Мы хотим донести этот тезис стороне, за линией соприкосновения, дать понять, что шанс их развития, - децентрализация. Этот процесс даст им реальные возможности и шансы на развитие. Но мы не вносим в Конституцию никаких особых статусов",- подчеркнул министр.

"Особого статуса для Донбасса в Конституции не будет",- добавил он на уточняющий вопрос.

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YES-2019 Пристайко
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