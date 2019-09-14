Особого статуса для Донбасса в Конституции не будет – Пристайко

Обязательства, взятые Украиной в соответствии с Минскими соглашениями, не предусматривают особого статуса для Донбасса.

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил на пресс-конференции во время ежегодного форума "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Тезис , который постоянно продвигают в России сводится к тому, что Украина должна внести изменения в конституцию, сделав специальный статус. Мы обращаем внимание россиян и готовы им еще раз прочитать эту норму – кстати, она записана на русском языке, что Украина взяла обязательства по созданию статуса для этих регионов на основе децентрализации. Это тот процесс децентрализации, который сейчас уже внедряется в Украине",- пояснил он.

"Мы хотим донести этот тезис стороне, за линией соприкосновения, дать понять, что шанс их развития, - децентрализация. Этот процесс даст им реальные возможности и шансы на развитие. Но мы не вносим в Конституцию никаких особых статусов",- подчеркнул министр.

"Особого статуса для Донбасса в Конституции не будет",- добавил он на уточняющий вопрос.