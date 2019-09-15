Німеччина: десятки тисяч протестували проти впливу авто на довкілля

Десятки тисяч людей вийшли у суботу, 14 вересня, на вулиці Франкфурта-на-Майні на демонстрацію проти негативного впливу автомобілів на навколишнє середовище.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Акція проводилася в день відкриття для відвідувачів Міжнародного автосалону у Франкфурті.

За даними організаторів, у протестах беруть участь близько 25 тисяч людей, з них 18 тисяч приїхали на велосипедах.

Протести велосипедистів також відбулися у кількох великих містах регіону, зокрема, Ґіссені, Майнці, Вісбадені та інших.

Hallo Sternfahrer*innen! 🚴🏼‍♀️ 18.000 Menschen haben sich heute aufs Rad geschwungen, um vor den Toren der #IAA für die #Verkehrswende zu demonstrieren! Ihr seid klasse! 💪🏼💚 pic.twitter.com/EzRjGWBuA3 — Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) September 14, 2019

Організатори протестів вважають, що автовиробники та політики вживають недостатньо заходів для переходу на екологічно чисті види транспорту. Протестувальники закликають відмовитись від двигунів внутрішнього згоряння та до більш активного переходу на електромобілі та інші види транспорту, що менше забруднюють довкілля, зокрема, громадський транспорт та велосипеди.

Міжнародний автосалон у Франкфурті проходить з 12 по 22 вересня.