Германия: десятки тысяч протестовали против влияния авто на окружающую среду

Десятки тысяч людей вышли в субботу, 14 сентября, на улицы Франкфурта-на-Майне на демонстрацию против негативного влияния автомобилей на окружающую среду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Акция проводилась в день открытия для посетителей Международного автосалона во Франкфурте.

По данным организаторов, в протестах принимают участие около 25 000 человек, из них 18 000 приехали на велосипедах.

Протесты велосипедистов также состоялись в нескольких крупных городах региона, в частности, Гиссене, Майнце, Висбадене и других.

Hallo Sternfahrer*innen! 🚴🏼‍♀️ 18.000 Menschen haben sich heute aufs Rad geschwungen, um vor den Toren der #IAA für die #Verkehrswende zu demonstrieren! Ihr seid klasse! 💪🏼💚 pic.twitter.com/EzRjGWBuA3 — Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) September 14, 2019

Организаторы протестов считают, что автопроизводители и политики употребляют недостаточно мер для перехода на экологически чистые виды транспорта. Протестующие призывают отказаться от двигателей внутреннего сгорания и к более активному переходу на электромобили и другие виды транспорта, которіе меньше загрязняют окружающую среду, в частности, общественный транспорт и велосипеды.

Международный автосалон во Франкфурте проходит с 12 по 22 сентября.