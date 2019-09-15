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Германия: десятки тысяч протестовали против влияния авто на окружающую среду

Воскресенье, 15 сентября 2019, 11:21

Десятки тысяч людей вышли в субботу, 14 сентября, на улицы Франкфурта-на-Майне на демонстрацию против негативного влияния автомобилей на окружающую среду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Акция проводилась в день открытия для посетителей Международного автосалона во Франкфурте.

По данным организаторов, в протестах принимают участие около 25 000 человек, из них 18 000 приехали на велосипедах.

Протесты велосипедистов также состоялись в нескольких крупных городах региона, в частности, Гиссене, Майнце, Висбадене и других.

Организаторы протестов считают, что автопроизводители и политики употребляют недостаточно мер для перехода на экологически чистые виды транспорта. Протестующие призывают отказаться от двигателей внутреннего сгорания и к более активному переходу на электромобили и другие виды транспорта, которіе меньше загрязняют окружающую среду, в частности, общественный транспорт и велосипеды.

Международный автосалон во Франкфурте проходит с 12 по 22 сентября.

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