У Північній Македонії антикорупційну прокурорку звільнили за підозру в корупції

Депутати у Північній Македонії проголосували за звільнення спеціального прокурора, якій доручено розслідувати корупцію на високому рівні, оскільки вона сама була затримана за підозрою в причетності до гучного скандалу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Всі 102 депутати, присутні на засіданні 120-місного парламенту, проголосували в суботу за звільнення з посади спеціального прокурора Катіци Яневої.

Офіс Яневої створили у 2015 році в рамках боротьби з організованою злочинністю і корупцією на тлі зусиль країни вступити в Європейський Союз.

Офіційно Яневій досі не пред'явили звинувачення, проте її запідозрили у зловживанні повноваженнями й "отриманні суттєвої вигоди" у вигляді власності. Підозрюють, що вона причетна до скандалу довкола зняття звинувачень в корупції з місцевого бізнесмена в обмін на оплату.

Янева, яка перебуває під вартою з серпня, заперечує, що скоїла якісь правопорушення.