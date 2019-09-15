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Туреччина заявила про завершення другого етапу поставок С-400 з Росії

Неділя, 15 вересня 2019, 14:10

У неділю міністерство оборони Туреччини заявило про завершення постачання другої батареї російських систем протиракетної оборони С-400.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У міністерстві додали, що системи запрацюють у квітні 2020 року. За його словами, зусилля зі встановлення систем і навчання персоналу, який буде їх використовувати, тривають.

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У Конгресі США закликали Трампа ввести санкції проти Анкари через С-400

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив в інтерв'ю CNN Turk в суботу, що С-400 будуть активовані попри неодноразові попередження США.

Анкара і Вашингтон посварились через покупку Туреччиною систем С-400 у Росії. Сполучені Штати стверджують, що системи несумісні з обороною НАТО і становлять загрозу для винищувачів Lockheed Martin F-35.

США попередили про можливість введення санкцій проти Туреччини та виключили Анкару із пов'язаної з F-35 програми.

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