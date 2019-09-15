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Турция заявила о завершении второго этапа поставок С-400 из России

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Турция заявила о завершении второго этапа поставок С-400 из России

Воскресенье, 15 сентября 2019, 14:10

В воскресенье министерство обороны Турции заявило о завершении поставки второй батареи российских систем противоракетной обороны С-400.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В министерстве добавили, что системы заработают в апреле 2020 года. По его словам, усилия по установлению систем и обучения персонала, который будет их использовать, продолжаются.

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью CNN Turk в субботу, что С-400 будут активированы несмотря на неоднократные предупреждения США.

Анкара и Вашингтон поссорились из-за покупки Турцией систем С-400 в России. Соединенные Штаты утверждают, что системы несовместимы с обороной НАТО и представляют угрозу для истребителей Lockheed Martin F-35.

США предупредили о возможности введения санкций против Турции и исключили Анкару с связанной с F-35 программы.

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