Турция заявила о завершении второго этапа поставок С-400 из России
В воскресенье министерство обороны Турции заявило о завершении поставки второй батареи российских систем противоракетной обороны С-400.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
В министерстве добавили, что системы заработают в апреле 2020 года. По его словам, усилия по установлению систем и обучения персонала, который будет их использовать, продолжаются.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью CNN Turk в субботу, что С-400 будут активированы несмотря на неоднократные предупреждения США.
Анкара и Вашингтон поссорились из-за покупки Турцией систем С-400 в России. Соединенные Штаты утверждают, что системы несовместимы с обороной НАТО и представляют угрозу для истребителей Lockheed Martin F-35.
США предупредили о возможности введения санкций против Турции и исключили Анкару с связанной с F-35 программы.