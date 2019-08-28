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У Конгресі США закликали Трампа ввести санкції проти Анкари через С-400

Середа, 28 серпня 2019, 13:37

Члени комітету у закордонних справах Палати представників США закликали президента Дональда Трампа ввести санкції проти Туреччини через покупки російських систем С-400.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява з'явилася у Twitter комітету.

"Президент Трамп, ви повинні накласти санкції на Туреччину через придбання системи протиповітряної оборони С-400, як того вимагає закон США. Інтересам Туреччини найкраще слугує партнерство з США, а не з Кремлем", - йдеться в заяві.

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У липні сенатори від обох партій в Конгресі вже закликали Трампа ввести санкції проти Туреччини.

Нова заява з'явилася після того, як Росія і Туреччина заявили, що будуть поглиблювати оборонне співробітництво, а турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган зустрівся з президентом Росії Владіміром Путіним в Москві.

Відповідно до Закону про протидію супротивникам Америки, США повинні накласти на Анкару штрафні санкції за дії щодо протиракетної оборони. Однак в законі не йдеться про те, як швидко президент повинен ввести ці санкції. Крім того, ситуація ускладнюється тим, що обидві країни є членами НАТО.

Нагадаємо, Туреччина 27 серпня почала отримувати другу партію російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

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