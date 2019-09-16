Президентка Естонії взяла участь у веломарафоні

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд в неділю взяла участь у Тартуському веломарафоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Змагання, в яких взяли участь близько 2000 осіб, проходили у складних погодних умовах. Спортсменам доводилося боротися як з сильним вітром, так і з дощем.

Гонку протяжністю 89 км виграли естонські спортсмени.

Керсті Кальюлайд була 50-ю серед жінок і 1459-ю в загальному заліку.

Як повідомляє портал Delfi, після гонки президентка допомагала прибирати розкидане під час заходу сміття.

"Сумно бачити, як після спортивних заходів в лісах і по узбіччях доріг розкидані пляшки, упаковки та інше сміття. Для того, щоб усім було приємно займатися оздоровчим спортом, необхідно дбати і про довкілля", - зазначила Кальюлайд.

Як повідомлялося, у березні Керcті Кальюлайд взяла участь у традиційному скаутському марш-кидку, до якого приєдналося 1300 осіб.