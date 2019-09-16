Президент Эстонии приняла участие в веломарафоне

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в воскресенье приняла участие в Тартуском веломарафоне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Соревнования, в которых приняли участие около 2000 человек, проходили в сложных погодных условиях. Спортсменам приходилось бороться как с сильным ветром, так и с дождем.

Гонку протяженностью 89 км выиграли эстонские спортсмены.

Керсти Кальюлайд была 50-й среди женщин и 1459-й в общем зачете.

Как сообщает портал Delfi, после гонки президент помогала убирать разбросанный во время мероприятия мусор.

"Печально видеть, как после спортивных мероприятий в лесах и по обочинам дорог разбросаны бутылки, упаковки и прочий мусор. Для того чтобы всем было приятно заниматься оздоровительным спортом, необходимо заботиться и об окружающей среде", - отметила Кальюлайд.

Как сообщалось, в марте Керcти Кальюлайд приняла участие в традиционном скаутском марш-броске, к которому присоединилось 1300 человек.