Словаччина підтримує санкції проти РФ до виконання Мінських угод

Президент Словаччини Зузана Чапутова закликала до підтримки європейських санкцій проти РФ до виконання Мінських домовленостей.

Про це вона сказала на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Словаччина відповідно до позиції Європейського Союзу продовжує підтримувати санкції проти Росії, поки не будуть виконані Мінські угоди і Україна не відновить контроль над своєю територією", - сказала Чапутова.

Вона зазначила, що 5 років тому Україна заявила про прагнення до європейських цінностей, і тому потрібно, щоб це рішення поважалося з боку ЄС.

"Я хочу запевнити українських громадян, що Словаччина і надалі буде підтримувати Україну на шляху реформ і на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції", - сказала вона.

Нагадаємо, Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти осіб і компаній за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на пів року, до 15 березня 2020 року.

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