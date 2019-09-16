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Словаччина підтримує санкції проти РФ до виконання Мінських угод

Понеділок, 16 вересня 2019, 13:48

Президент Словаччини Зузана Чапутова закликала до підтримки європейських санкцій проти РФ до виконання Мінських домовленостей.

Про це вона сказала на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Словаччина відповідно до позиції Європейського Союзу продовжує підтримувати санкції проти Росії, поки не будуть виконані Мінські угоди і Україна не відновить контроль над своєю територією", - сказала Чапутова.

Вона зазначила, що 5 років тому Україна заявила про прагнення до європейських цінностей, і тому потрібно, щоб це рішення поважалося з боку ЄС.

"Я хочу запевнити українських громадян, що Словаччина і надалі буде підтримувати Україну на шляху реформ і на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції", - сказала вона.

Нагадаємо, Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти осіб і компаній за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на пів року, до 15 березня 2020 року.

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Словаччина санкції
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