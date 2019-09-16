Словакия поддерживает санкции против РФ до выполнения Минских соглашений

Президент Словакии Зузана Чапутова призвала к поддержке европейских санкций против РФ до выполнения Минских договоренностей.

Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Словакия в соответствии с позицией Европейского Союза продолжает поддерживать санкции против России, пока не будут выполнены Минские соглашения и Украина не восстановит контроль над своей территорией", - сказала Чапутова.

Она отметила, что 5 лет назад Украина заявила о стремлении к европейским ценностям и поэтому нужно, чтобы это решение уважалось со стороны ЕС.

"Я хочу заверить украинских граждан, что Словакия и в дальнейшем будет поддерживать Украину на пути реформ и на пути к европейской и евроатлантической интеграции", - сказала она.

Напомним, Совет ЕС продлил ограничительные меры против лиц и компаний за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на полгода, до 15 марта 2020 года.

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