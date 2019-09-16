Суд над 47 членами баскської групи ETA завершився угодою за 25 хвилин

Судовий процес у Мадриді над 47 юристами, лікарями, психологами та політичними активістами розпущеної збройної сепаратистської групи ЕТА почався і закінчився через 25 хвилин угодою про визнання провини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Обвинувачені погодилися на угоду, яка визнала висунуті проти них звинувачення, але при цьому більшість обвинувачених засуджені до умовних термінів на два роки кожен, а двом загрожує тюремне ув'язнення терміном на п'ять місяців.

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Аналогічні угоди про визнання провини були також досягнуті в двох судових процесах проти баскських політичних активістів в січні і квітні 2016 року.

Прокурори в останній баскській справі стверджували, що 47 обвинувачених були членами так званої мережі korordinazioa taldea, або координаційної групи, яка була ключовою частиною загальної стратегії ЕТА.

Їм пред'явили звинувачення в тому, що вони були частиною "тюремного фронту" ЕТА, поряд з іншими звинуваченнями, такими як фінансування тероризму.

Обвинувачені та їхні прихильники стверджували, що звинувачення в тероризмі є спробою криміналізувати людей, які виступають за права баскських політичних в'язнів, втікачів, їх сім'ї і осіб, які постраждали від насильства з боку держави, таких як жертви тортур.

Як відомо, ослаблена арештом своїх лідерів, ЕТА оголосила про постійне припинення вогню в 2011 році і почала офіційно здавати зброю в 2017 році.

ЕТА була сформована наприкінці 1950-х років у період диктатури Франсиско Франко з метою створення незалежної Баскської держави на півночі Іспанії та на півдні Франції.