Суд над 47 членами баскской группы ETA завершился соглашением за 25 минут

Судебный процесс в Мадриде над 47 юристами, врачами, психологами и политическими активистами распущенной вооруженной сепаратистской группе ЭТА начался и закончился через 25 минут сделкой о признании вины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Обвиняемые согласились на сделку, которая признала выдвинутые против них обвинения, но при этом большинство обвиняемых будут приговорены к условным срокам в два года каждый, а двум другим грозит тюремное заключение сроком на пять месяцев.

Аналогичные сделки о признании вины были также достигнуты в двух судебных процессах против баскских политических активистов в январе и апреле 2016 года.

Прокуроры по последнему баскскому делу утверждали, что 47 обвиняемых были членами так называемой сети korordinazioa taldea, или координационной группы, которая являлась ключевой частью общей стратегии ЭТА. Им предъявили обвинения в том, что они являлись частью "тюремного фронта" ЭТЫ, наряду с другими обвинениями, такими как финансирование терроризма.

Обвиняемые и их сторонники утверждали, что обвинения в терроризме являются попыткой криминализировать людей, выступающих за права человека баскских политических заключенных, беглецов, их семьи и лиц, пострадавших от насилия со стороны государства, таких как жертвы пыток.

Как известно, ослабленная арестом своих лидеров, ЭТА объявила о постоянном прекращении огня в 2011 году и начала официально сдавать оружие в 2017 году.

ЭТА была сформирована в конце 1950-х годов в период диктатуры Франсиско Франко с целью создания независимого баскского государства на севере Испании и на юге Франции.