У ЄС відбулось перше слухання за санкційною процедурою проти Угорщини

У понеділок в Брюсселі відбулося перше слухання за санкційною процедурою проти Угорщини, яку Євросоюз звинувачує у послабленні демократії шляхом тиску на нацменшини та правозахисників та обмеження свободи преси, суддів і науковців.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Reuters.

Через рік після того, як Європарламент заявив, що дії прем’єр-міністра Віктора Орбана несуть "явний ризик серйозного порушення" основних цінностей ЄС, європейські міністри зустрілися в Брюсселі для першого офіційного слухання по Угорщині.

Читайте також У ЄС призначили перше слухання за санкційною процедурою проти Угорщини

"ЄС багато в чому схожий на сім'ю. І в родині повинен бути загальний набір правил ... інакше це не може працювати. Верховенство права є основою для цього", - заявив австрійський міністр у справах ЄС Александр Шалленберг.

Орбан, який перебуває при владі з 2010 року, також розлютив ЄС своєю жорсткою антиімміграційного позицією і грубими кампаніями проти блоку з антисемітськими акцентами.

ЄС прагне зробити умовою для виділення своєї щедрої допомоги біднішим членам, таким як Угорщина і Польща, дотримання правопорядку та цінностей блоку.

"Коли ми говоримо про незалежність суддів, про свободу ЗМІ, коли ми говоримо про захист меншин, академічної свободи ... це нагадує нам про нашу ідентичність, про наші цінності", - сказала французька міністр Амелі де Моншалін.

Угорщина відкидає всю критику Євросоюзу. Угорська міністр юстиції Юдіт Варга зазначила, що очікує від інших членів неполітичного провадження процедури та справедливого розгляду.

За правилами Євросоюзу, до країни-члена ЄС можуть бути запроваджені різноманітні санкції, зокрема позбавлення права голосу в Раді ЄС, якщо буде встановлено, що країна порушила норми блоку.