В ЕС состоялось первое слушание по санкционной процедуре против Венгрии

В понедельник в Брюсселе состоялось первое слушание по санкционной процедуре против Венгрии, которую Евросоюз обвиняет в ослаблении демократии путем давления на нацменьшинства и правозащитников и ограничения свободы прессы, судей и ученых.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Reuters.

Через год после того, как Европарламент заявил, что действия премьер-министра Виктора Орбана несут "явный риск серьезного нарушения" основных ценностей ЕС, европейские министры встретились в Брюсселе для первого официального слушания по Венгрии.

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"ЕС во многом похож на семью. И в семье должен быть общий набор правил... иначе это не может работать. Верховенство права является основой для этого", - заявил австрийский министр по делам ЕС Александр Шалленберг.

Орбан, который находится у власти с 2010 года, также разозлил ЕС своей жесткой антииммиграционно1 позицией и грубыми кампаниями против блока с антисемитскими акцентами.

ЕС стремится сделать условием для выделения своей щедрой помощи бедным членам, таким как Венгрия и Польша, соблюдения правопорядка и ценностей блока.

"Когда мы говорим о независимости судей, о свободе СМИ, когда мы говорим о защите меньшинств, академической свободы... это напоминает нам о нашей идентичности, о наших ценностях", - сказала французский министр Амели де Моншалин.

Венгрия отвергает всю критику Евросоюза. Венгерская министр юстиции Юдит Варга отметила, что ожидает от членов неполитического производства процедуры и справедливого рассмотрения.

По правилам Евросоюза, против страны-члена ЕС могут быть введены различные санкции, в частности ее могут лишить права голоса в Совете ЕС, если будет установлено, что страна нарушила нормы блока.