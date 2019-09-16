У Молдові позбавили імунітету і затримали двох депутаток, звинувачених в крадіжці мільярда

У Молдові позбавили недоторканості, а потім затримали двох депутаток від партії "Шор", яких звинуватили у причетності до гучної крадіжки мільярда з банків Молдови у 2015 році.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на молдовське видання NewsMaker.

У понеділок на вимогу Генпрокуратури парламент позбавив депутаток Регіну Апостолову і Марину Траубер імунітету. В.о. Генпрокурора Думітру Робу повідомив депутатам, що слідство має докази причетності народних обраниць до банківського шахрайства.

За словами Робу, Таубер і Апостолова, будучи акціонерами одного з банків, входили до злочинної групи під керівництвом бізнесмена Ілана Шора.

Опісля парламентська більшість у складі 56 депутатів позбавила двох колег імунітету.

Згодом у ЗМІ та соціальних мережах з’явилась інформація, що обох депутаток затримали правоохоронці. Цю інформацію підтвердила пресслужба Генпрокуратури, зазначивши, що депутаток довелося затримати після того, як вони "покинули парламент і вирушили в невідомому напрямку".

Нагадаємо, у 2015 році в Молдові стало відомо, що з трьох банків - Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank, які контролювали майже половину ринку банківських послуг, було виведено за кордон близько мільярда доларів.

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У причетності до крадіжки мільярда стара влада Молдови звинуватила скандального бізнесмена Ілана Шора, главу партії "Шор". Шора було визнано винним судом першої інстанції, але він залишався на свободі через "затримку" апеляційних слухань (вважалося, що насправді – через його співпрацю з партією влади).

Парламент Молдови після зміни влади та втечі з країни олігарха Плахотнюка у червні створив спеціальну комісію з розслідування всіх обставин крадіжки коштів з молдавської банківської системи.

Ілан Шор після зміни влади втік з країни і зараз перебуває в Ізраїлі.