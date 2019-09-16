В Молдове лишили иммунитета и задержали двух депутаток, обвиняемых в краже миллиарда

В Молдове лишили неприкосновенности, а затем задержали двух депутаток от партии "Шор", которых обвинили в причастности к громкой кражи миллиарда из банков Молдовы в 2015 году.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на молдавское издание NewsMaker.

В понедельник по требованию Генпрокуратуры парламент лишил депутаток Регину Апостолову и Марину Траубер иммунитета. И.о. Генпрокурора Думитру Робу сообщил депутатам, что следствие располагает доказательствами причастности народных избранниц к банковскому мошенничеству.

По словам Робу, Таубер и Апостолова, будучи акционерами одного из банков, входили в преступную группу под руководством бизнесмена Илана Шора.

После этого парламентское большинство в составе 56 депутатов лишило двух коллег иммунитета.

Впоследствии в СМИ и социальных сетях появилась информация, что депутатов задержали правоохранители. Эту информацию подтвердила пресс-служба Генпрокуратуры, отметив, что их пришлось задержать после того, как они "покинули парламент и отправились в неизвестном направлении".

Напомним, в 2015 году в Молдове стало известно, что из трех банков - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, были выведены за границу около миллиарда долларов.

В причастности к краже миллиарда старая власть Молдовы обвинила скандального бизнесмена Илана Шора, главу партии "Шор". Шора было признано виновным судом первой инстанции, но он оставался на свободе из-за "задержки" апелляционных слушаний (считалось, что на самом деле - за его сотрудничество с партией власти).

Парламент Молдовы после смены власти и бегства из страны олигарха Плахотнюка в июне создал специальную комиссию по расследованию всех обстоятельств кражи средств с молдавской банковской системы.

Илан Шор после смены власти бежал из страны и сейчас находится в Израиле.