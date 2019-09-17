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Естонський міністр: не будьмо надто гостинними, бо в Україні, Білорусі і РФ - 200 млн російськомовних

Вівторок, 17 вересня 2019, 08:13

Міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме закликав з обережністю ставитися до спроб лібералізувати політику надання громадянства, зокрема для абхазьких естонців.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на ERR.

"Ми можемо створити ситуацію, коли одного чудового дня сотні тисяч людей із Сибіру, МосквиСанкт-Петербурга або Камчатки заявлять, що вони - етнічні естонці, чиї предки в XIX столітті перебралися до Росії, і ось, мовляв, тепер вони хочуть назад в Естонію", - сказав Хельме.

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"Тут треба бути обережними - Естонія дуже маленька країна. Наші ресурси обмежені і з демографічної точки зору. На сьогодні в Естонії проживають десь близько 900 тисяч етнічних естонців, а якщо ми подивимося на схід, то там близько 200 млн російськомовних - в Росії, Україні, в Білорусі... Ми не можемо бути надто гостинними", - пояснив міністр.

Голова Консервативної народної партії (EKRE), голова МВС Март Хельме раніше розпорядився з'ясувати, чи можна скасувати безвізовий режим для громадян України, адже вона стала "троянським конем" для Естонії і для Росії, "тому що ті, хто приїжджають сюди, не стільки українці, як росіяни зі сходу України, зросійщені українці або просто гомо-совєтікуси".

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