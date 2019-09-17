Эстонский министр предупредил о 200 млн русскоязычных в РФ, Украине и Беларуси

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме призвал с осторожностью относиться к попыткам либерализовать политику предоставления гражданства, в том числе для абхазских эстонцев.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на ERR.

"Мы можем создать ситуацию, при которой в один прекрасный день сотни тысяч людей из Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга или Камчатки заявят, что они - этнические эстонцы, чьи предки в XIX веке перебрались в Россию, и вот, мол, теперь они хотят обратно в Эстонию", - сказал Хельме.

Читайте также Эстонский министр: уступки Москве проложат путь к началу ею третьей войны

"Здесь надо быть осторожными - Эстония очень маленькая страна. Наши ресурсы ограничены и с демографической точки зрения. На сегодня в Эстонии проживают где-то около 900 тысяч этнических эстонцев, а если мы посмотрим на восток, то там около 200 млн русскоязычных - в России, Украине, Беларуси и т.д. Мы не можем быть слишком гостеприимными", - пояснил министр.

Председатель Консервативной народной партии (EKRE), глава МВД Март Хельме ранее распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, ведь она стала "троянским конем" для Эстонии и для России, "потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, русифицированные украинцы или просто гомо-советикус".