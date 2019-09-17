Пристайко: на "нормандському" саміті узгоджуватимуть розробку документа

Лідери "нормандської четвірки" під час очікуваної зустрічі можуть домовитися про необхідність вироблення певного документа для підписання.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

За словами Пристайка, зустріч глав МЗС перед зустріччю лідерів країн "нормандського формату" не планувалася. Міністр заявляє, що ще не мав контакту з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергєєм Лавровим.

"Я дійсно не мав можливості поговорити з паном Лавровим", - сказав Пристайко в ефірі програми "Свобода слова".

При цьому Пристайко зазначив, що якщо лідери "нормандської четвірки" під час очікуваної зустрічі домовляться про необхідність розробки певного документа для підписання, тоді доведеться "сідати і виробляти цей документ".

"Якщо лідери дійдуть того моменту, що треба, щоб хтось виробив цей документ і попередньо погодив, щоб вони знову не сиділи 16 годин і не вигадували самі, то тоді, напевно, відбудеться (зустріч) або на рівні радників, або на рівні міністрів", - сказав Пристайко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розраховує, що зустріч у "нормандському форматі" на найвищому рівні відбудеться до кінця вересня.

Зеленський заявляє, що на очікуваній зустрічі лідерів країн "нормандського формату" хоче вирішити питання остаточного обміну всіх полонених і обговорити чіткі терміни виведення усіх військ із тимчасово окупованих територій до проведення виборів. Пристайко раніше запевнив, що на найближчій зустрічі лідерів підписання документів не очікується.