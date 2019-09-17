Пристайко: на "нормандском" саммите будут согласовывать разработку документа

Лидеры "нормандской четверки" во время ожидаемой встречи могут договориться о необходимости наработки определенного документа для подписания.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

По словам Пристайко, встреча глав МИД перед встречей лидеров стран "нормандского формата" не планировалась. Министр заявляет, что у него еще не было контакта с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

"Я действительно не имел возможности поговорить с господином Лавровым", - сказал Пристайко в эфире программы "Свобода слова".

При этом Пристайко отметил, что если лидеры "нормандской четверки" во время ожидаемой встречи договорятся о необходимости выработки определенного документа для подписания, тогда придется "садиться и составлять этот документ".

"Если лидеры придут к тому, что надо, чтобы кто-то произвел этот документ и предварительно согласовал, чтобы они снова не сидели 16 часов и не придумывали сами, то тогда, наверное, произойдет (встреча) или на уровне советников, или на уровне министров", - сказал Пристайко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что встреча в "нормандском формате" на высшем уровне состоится до конца сентября.

Зеленский заявляет, что на ожидаемом саммите лидеров стран "нормандского формата" хочет решить вопрос окончательного обмена всех пленных и обсудить четкие сроки вывода всех войск с временно оккупированных территорий до проведения выборов. Пристайко ранее заверил, что на ближайшей встрече лидеров подписания документов не ожидается.