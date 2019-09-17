Президент Эстонии считает, что визитом в Россию усилила позиции своей страны

По мнению президента Эстонии Керсти Кальюлайд, ее визит в Россию и встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году усилили позиции страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Кальюлайд считает, что Эстония должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут переговоры с Россией и мнением которых по связанным с РФ вопросам интересуются другие государства.

"Сегодня я чувствую, что, поскольку я и сама сделала свой вклад в то, чтобы понять, что происходит в России и что там думают, то у меня улучшился доступ к этой информации, и я могу выражать наше мнение - французам или кому угодно - с усиленных позиций", - сказала она.

"Если оставаться страной, которая сама вообще не общается (с Россией), то мы и останемся (в глазах других стран) в такой роли… "вы не знаете, вы не понимаете, вы оставляете нам эту сложную работу по общению с русскими", - отметила президент Эстонии, комментируя растущую в Европе готовность делать шаги по налаживанию отношений с Москвой.

Кальюлайд посетила Москву в апреле, чтобы открыть обновленное посольство Эстонии в российской столице, но центральным моментом ее визита была продолжительная встреча и рабочий обед с Путиным в Кремле.

По ее словам, бойкот двустороннего сотрудничества является неразумным, хотя иногда такая политика служит удобным оправданием.