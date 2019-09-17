Тіммерманс попередив Польщу й Угорщину про наміри нової Єврокомісії

Перший віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс попередив Польщу і Угорщину, що нова Єврокомісія не послабить своєї позиції у суперечці з ними щодо верховенства права.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Ті, хто думає, що нова комісія Урсули фон дер Ляєн матиме інший підхід до верховенства права, ніж я, будуть здивовані", - сказав Тіммерманс під час дебатів міністрів з питань ЄС щодо запровадження нових, ефективніших заходів для забезпечення законності в країнах ЄС.



Угорський міністр поскаржилася на "неправильний час" для цієї дискусії, що спровокувало Тіммерманс зробити цю заяву. На її думку, ці переговори повинні відбуватися вже за наявності нового комісара з питань верховенства права.

Цей "майбутній комісар" - міністр закордонних справ Бельгії Дід'є Рейндерс - сидів у залі і перед цим висловив дуже чітку позицію щодо посилення моніторингу верховенства права в ЄС.

Тіммерманс також розвіяв інші ілюзії країн, які, як Польща чи Угорщина, мають проблеми із верховенством права, і можуть подумати, що якщо механізм моніторингу верховенства права запровадять у всіх країнах ЄС, то на них припинять вказувати пальцем, оскільки питання буде розмитим.

Польські дипломати дуже часто вказують на порушення, на їхню думку, верховенства закону в інших країнах (наприклад, у випадку з "жовтими жилетами" у Франції), щоб відбілити дії власного уряду. На початку дебатів польський міністр з питань європейських справ Конрад Шиманський наголосив, що Польща підтримуватиме нові механізми моніторингу, якщо вони застосовуватимуться до "всіх країн" та будуть "об'єктивними".

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"Хоча щорічний звіт стосуватиметься всіх країн, але, звичайно, найбільше, тих, де є ризик, і особливо ризик регресу з верховенством права", - попередив Тіммерманс.

Більшість країн підтримали запровадження щорічного моніторингу верховенства права у всіх країнах, закликаючи, зокрема, до того, щоб різні ініціативи не дублювалися.

Окрім Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини, які висловили певні сумніви, Іспанія найсильніше опиралася новому механізму. Іспанію, очевидно, турбують питання щодо ситуації в Каталонії. Головуюча в Раді ЄС Фінляндія має намір у листопаді повернутися до питання оцінки діалогу щодо верховенства права.



У понеділок в Брюсселі відбулося перше слухання за санкційною процедурою проти Угорщини, яку Євросоюз звинувачує у послабленні демократії шляхом тиску на нацменшини та правозахисників та обмеження свободи преси, суддів і науковців.