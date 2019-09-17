Тиммерманс предупредил Польшу и Венгрию о намерениях новой Еврокомиссии

Первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс предупредил Польшу и Венгрию, что новая Еврокомиссия не ослабит свою позицию в споре с ними относительно верховенства права.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Те, кто думает, что новая комиссия Урсулы фон дер Ляен будет иметь другой подход к верховенству права, чем я, будут удивлены", - сказал Тиммерманс во время дебатов министров по вопросам ЕС о введении новых, более эффективных мер по обеспечению законности в странах ЕС.

Венгерский министр пожаловалась на "неправильное время" для этой дискуссии, что спровоцировало Тиммерманса сделать это заявление. По ее мнению, эти переговоры должны происходить уже при новом комиссаре по вопросам верховенства права.

Этот "будущий комиссар" - министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс - сидел в зале и перед этим высказал очень четкую позицию по усилению мониторинга верховенства права в ЕС.

Тиммерманс также развеял другие иллюзии стран, которые, как Польша или Венгрия, имеют проблемы с верховенством права и могут подумать, что если механизм мониторинга верховенства права будет введен во всех странах ЕС, то на них прекратят указывать пальцем, поскольку вопрос будет размытым.

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Польские дипломаты очень часто указывают на нарушения, по их мнению, верховенства закона в других странах (например, в случае с "желтыми жилетами" во Франции), чтобы отбелить действия собственного правительства. В начале дебатов польский министр по европейским делам Конрад Шиманский отметил, что Польша будет поддерживать новые механизмы мониторинга, если они будут применяться ко "всем стран" и будут "объективными".

"Хотя ежегодный отчет будет касаться всех стран, но, конечно, больше, тех, где есть риск, и особенно риск регресса с верховенством права", - предупредил Тиммерманс.

Большинство стран поддержали введение ежегодного мониторинга верховенства права во всех странах, призывая, в частности, к тому, чтобы различные инициативы не дублировались.

Кроме Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, которые выразили определенные сомнения, Испания наиболее сильно сопротивлялась новому механизму. Испанию, очевидно, волнуют вопросы о ситуации в Каталонии. Председательствующая в Совете ЕС Финляндия намерена в ноябре вернуться к вопросу оценки диалога относительно верховенства права.

В понедельник в Брюсселе состоялось первое слушание по санкционной процедуре против Венгрии, которую Евросоюз обвиняет в ослаблении демократии путем давления на нацменьшинства и правозащитников и ограничении свободы прессы, судей и ученых.