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У Нідерландах відправлення потяга затримали через жінку в нікабі

Вівторок, 17 вересня 2019, 11:31

На центральному вокзалі Роттердама відправлення потяга затримали через жінку в нікабі, яка відмовлялася показувати своє обличчя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Працівники вокзалу викликали поліцію після того, як жінка у нікабі відмовилася показати своє обличчя для перевірки квитка.

Правоохоронці, які прибули на вокзал, запропонували жінці або показати обличчя, або піти в кімнату очікування, щоб дочекатися на офіцера-жінку. Жінка хотіла почекати у потязі, однак поліцейські через створену для інших пасажирів затримку не погодилися.

Після цього правоохоронці пригрозили жінці арештом за порушення закону через обов’язок ідентифікації особи. Після цього вона, зрештою, погодилася показати обличчя.

В результаті потяг вирушив зі станції з 20-хвилинним запізненням. При цьому офіцери не стали штрафувати жінку за порушення заборони на часткове закриття обличчя.

У Нідерландах з 1 серпня діє заборона на носіння бурки у громадських місцях.

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Нідерланди
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