В Нидерландах отправление поезда задержали из-за женщины в никабе

На центральном вокзале Роттердама отправление поезда задержали из-за женщины в никабе, которая отказывалась показывать свое лицо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Работники вокзала вызвали полицию после того, как женщина в никабе отказалась показать свое лицо для проверки билета.

Прибывшие на вокзал правоохранители предложили женщине либо показать лицо, либо пойти в комнату ожидания, чтобы дождаться офицера-женщину. Женщина хотела подождать в поезде, однако полицейские из-за созданной для других пассажиров задержки не согласились.

После этого правоохранители пригрозили женщине арестом за нарушение закона об обязанности идентификации личности. После этого она, в конце концов, согласилась показать лицо.

В результате поезд отправился со станции с 20-минутным опозданием. При этом офицеры не стали штрафовать женщину за нарушение запрета на частичное закрытие лица.

В Нидерландах с 1 августа действует запрет на ношение бурки в общественных местах.