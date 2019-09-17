Голова МЗС Литви розкритикував нові угоди про інтеграцію Білорусі з РФ

Нові угоди між Білоруссю та Росією про тіснішу інтеграцію держав означатимуть наближення Росії до литовського кордону "з усіма наслідками", що не можна сприймати позитивно.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Міністр заявив, що з інформації російських ЗМІ "важко дійти висновків" про угоди щодо об'єднання митної системи, торгових та фінансових правил, а також енергетичного ринку РФ і Білорусі з 2021 року.

Він очікує, що більше офіційної інформації з'явиться пізніше цьогоріч. "Насправді я згоден з деякими політологами, які стверджують, що ніхто не може заперечувати, що є певні секретні протоколи в угоді", - сказав Лінкявічюс.

"Зміни, якщо такі є, навряд чи будуть ініційовані білоруською владою", - вважає міністр.

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16 вересня російська газета "Коммерсант" опублікувала проєкт програми інтеграції Білорусі та Росії, який 6 вересня парафували прем'єр-міністри Сергєй Румас і Дмитрій Медведєв.

У матеріалі сказано, що програма "розрахована на півтора року і передбачає часткове об'єднання двох економічних систем з січня 2021 року. Йдеться як мінімум про єдиний Податковий кодекс, зовнішньоторговельний режим і Цивільний кодекс, уніфікований облік власності та подібні соцгарантії, майже об'єднаний банківський нагляд, але з двома центробанками, єдиний регулятор ринків нафти, газу і електроенергії і гармонізоване держрегулювання галузей".

"Такий ступінь інтеграції - вищий, ніж в ЄС, фактично на рівні економік йдеться про створення з 2022 року конфедеративної держави. При цьому навряд чи вона буде повністю рівноправною для сторін: економіка РФ в 29 разів більша за білоруську", - зазначив "Комерсант".

Прессекретар президента Білорусі Наталія Ейсмонт спростувала твердження російського видання про плани створення конфедерації, заявивши, що "незалежність - це святе".