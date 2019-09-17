Німеччина продовжить місію проти ІДІЛ в Сирії та Іраку

Уряд Німеччини досяг компромісу щодо продовження місії Бундесверу в Сирії та Іраку для боротьби з терористичною групою "Ісламська держава".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Німеччина направила для участі в місії чотири розвідувальні літаки "Торнадо", літак радіолокаційної розвідки AWACS і літак-заправник. Всі вони базуються в Йорданії і виконують місії в рамках очолюваної США міжнародної коаліції проти ІДІЛ. У бундесверу також є військова навчальна місія в Іраку.

Згідно з текстом угоди між ХДС і соціал-демократами, літакам "Торнадо" та літаку-заправнику буде дано мандат на продовження операцій до 31 березня 2020 року. Термін дії мандата закінчується в кінці жовтня і зазвичай продовжується на рік.

Згідно з компромісом, іракська військова навчальна місія і польоти AWACS будуть продовжені "не довше, ніж до 31 жовтня 2020 року".

Крім того, кількість військ, розгорнутих для місії, буде зменшена з 800 до 700.

Очікується, що уряд в Берліні схвалить продовження місії в середу. Потім рішення має схвалити парламент.

СДПН виступала проти продовження військової місії в Іраку і Сирії, стверджуючи, що колишній міністр оборони Урсула фон дер Ляєн обіцяла парламенту припинити дію мандата місії проти ІДІЛ.