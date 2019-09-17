Германия продлит миссию против ИГИЛ в Ираке и Сирии

Правительство Германии достигло компромисса относительно продления миссии Бундесвера в Сирии и Ираке для борьбы с террористической группой "Исламское государства".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Германия направила для участия в миссии четыре разведывательных самолета "Торнадо", самолет радиолокационной разведки AWACS и самолет-заправщик. Все они базируются в Иордании и выполняют миссии в рамках возглавляемой США международной коалиции против ИГИЛ. У бундесвера также есть военная учебная миссия в Ираке.

Согласно тексту соглашения между ХДС и социал-демократами, самолетам "Торнадо" и самолету-заправщику будет дан мандат на продолжение операций до 31 марта 2020 года. Срок действия мандата истекает в конце октября и обычно продлевается на год.

Согласно компромиссу, иракская военная учебная миссия и полеты AWACS будут продлены "не позднее 31 октября 2020 года".

Кроме того, количество войск, развернутых для миссии, будет уменьшено до 700 с 800 в настоящее время.

Ожидается, что правительство в Берлине одобрит продление в среду. Затем решение должен одобрить парламент.

СДПГ выступала против продления военной миссии в Ираке и Сирии, утверждая, что бывший министр обороны Урсула фон дер Ляйен обещал парламенту прекратить действие мандата против ИГИЛ.