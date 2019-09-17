В Афганістані від вибуху на мітингу за участю президента загинули 24 людини
Вівторок, 17 вересня 2019, 13:29
Від вибуху в зоні проведення передвиборного мітингу, на якому був присутній президент Афганістану Ашраф Гані, загинули 24 людини.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Поранення в результаті вибуху отримала 31 людина. Як повідомив помічник президента Гані, сам він не постраждав.
Гані повинен був виступити на мітингу в Чарикарі, столиці провінції Парван на північ від Кабула, коли стався ймовірний напад бойовиків.
"Серед загиблих є жінки і діти, більшість жертв, схоже, є цивільними особами. Машини швидкої допомоги все ще працюють, і число постраждалих може зрости", - сказав Абдул Касим Сангін, завідувач провінційної лікарні.
Представник місцевого уряду заявив, що напад було скоєно терористом-смертником.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua