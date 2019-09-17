В Афганістані від вибуху на мітингу за участю президента загинули 24 людини

Від вибуху в зоні проведення передвиборного мітингу, на якому був присутній президент Афганістану Ашраф Гані, загинули 24 людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Поранення в результаті вибуху отримала 31 людина. Як повідомив помічник президента Гані, сам він не постраждав.

Гані повинен був виступити на мітингу в Чарикарі, столиці провінції Парван на північ від Кабула, коли стався ймовірний напад бойовиків.

"Серед загиблих є жінки і діти, більшість жертв, схоже, є цивільними особами. Машини швидкої допомоги все ще працюють, і число постраждалих може зрости", - сказав Абдул Касим Сангін, завідувач провінційної лікарні.

Представник місцевого уряду заявив, що напад було скоєно терористом-смертником.