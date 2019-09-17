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В Афганистане от взрыва на митинге с участием президента погибли 24 человека

Вторник, 17 сентября 2019, 13:29

От взрыва в зоне проведения предвыборного митинга, на котором присутствовал президент Афганистана Ашраф Гани, погибли 24 человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ранения в результате взрыва получил 31 человек. Как сообщил помощник президента Гани, сам он не пострадал.

Гани должен был выступить на митинге в Чарикаре, столице провинции Парван к северу от Кабула, когда произошло вероятное нападение боевиков.

"Среди погибших есть женщины и дети, большинство жертв, похоже, являются гражданскими лицами. Машины скорой помощи все еще работают, и число пострадавших может возрасти", - сказал Абдул Касим Сангин, заведующий провинциальной больнице.

Представитель местного правительства заявил, что нападение было совершено террористом-смертником.

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