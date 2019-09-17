Європарламент підтримав призначення Лагард на посаду президента ЄЦБ

Депутати Європейського парламенту підтримали кандидатуру Крістін Лагард на посаду президента Європейського центрального банку.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення було прийнято сьогодні під час пленарного голосування.

Перед голосуванням Лагард направила письмові відповіді членам Європарламенту і особисто представила свої ідеї на відкритому слуханні, організованому Комітетом з економічних та валютних питань 4 вересня.

Виступаючи на пленарному засіданні перед голосуванням, голова комітету Ірен Тінаглі наголосила на важливій ролі Європейського центрального банку: "Прихильність ЄЦБ і його президентів збереженню єдиної валюти конкретними діями дала фундаментальний внесок у захист євро і підвищення добробуту всіх громадян Європи".

Тінаглі сказала, що відповіді, надані Лагард на запитання членів Європарламенту, показали її "поінформованість про завдання на майбутнє...і її придатність для виконання місії".

У липні лідери ЄС висунули кандидатуру Лагард на зміну президенту ЄЦБ Маріо Драгі з 1 листопада. Вона працювала керуючим директором Міжнародного валютного фонду з 2011 року. До цього вона займала кілька міністерських постів у Франції, включаючи пост міністра економіки, фінансів і промисловості.

Президенти ЄЦБ призначаються на непоновлюваний восьмирічний термін главами держав або урядів ЄС, але з Європарламентом необхідно проконсультуватися заздалегідь. Думка парламенту не є обов'язковою для Європейської ради, але, будучи демократично обраним органом ЄС, його думка має певне політичне значення для легітимності кандидата.

Лідери ЄС мають офіційно представити Лагард як наступного керівника ЄЦБ на саміті у Брюсселі 17-18 жовтня. Лагард стане першою жінкою, яка очолила ЄЦБ.