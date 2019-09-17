Европарламент поддержал назначение Лагард на пост президента ЕЦБ

Депутаты Европейского парламента поддержали кандидатуру Кристина Лагард на должность президента Европейского центрального банка.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение было принято сегодня в ходе пленарного голосования.

Перед голосованием Лагард направила письменные ответы членам Европарламента и лично представила свои идеи на открытом слушании, организованном комитетом по экономическим и валютным вопросам 4 сентября.

Выступая на пленарном заседании перед голосованием, председатель комитета Ирен Тинагли подчеркнула важную роль Европейского центрального банка: "Приверженность ЕЦБ и его президентов сохранению единой валюты конкретными действиями дала фундаментальный вклад в защиту евро и повышение благосостояния всех граждан Европы".

Тинагли сказала, что ответы, предоставленные Лагард на вопросы членов Европарламента, показали ее "осведомленность о задачах на будущее...и ее пригодность для выполнения миссии".

В июле лидеры ЕС выдвинули кандидатуру Лагард на смену президенту ЕЦБ Марио Драги с 1 ноября. Она является управляющим директором Международного валютного фонда с 2011 года. До этого она занимала несколько министерских постов во Франции, включая пост министра экономики, финансов и промышленности.

Президенты ЕЦБ назначаются на невозобновляемый восьмилетний срок главами государств или правительств ЕС, но с Европарламентом необходимо проконсультироваться заранее. Мнение парламента не является обязательным для Европейского совета, но, будучи демократически избранным органом ЕС, его мнение имеет определенный вес для легитимности кандидата.

Лидеры ЕС официально представить Лагард как следующего руководителя ЕЦБ на саммите в Брюсселе 17-18 октября. Лагард станет первой женщиной, возглавившей ЕЦБ.