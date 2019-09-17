На що дивитися при виборі перевізника товарів з Китаю (рос)
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Товары из Китая выгоднее заказывать в китайских Интернет-магазинах и самостоятельно оформлять перевозку. Это экономнее, чем обращаться в маркетплейсы со встроенной доставкой. Такой способ подходит для личных средних и крупных заказов или для поставок продукции для реализации в Украине.
Главные вопросы в этом деле, – где заказывать товары и к какому перевозчику обратиться, чтобы сохранить свой груз. О некоторых особенностях таких сделок поговорив в этом материале.
Основные условия доставки посылок
Процесс доставки из Китая в Украину состоит из этапов:
- Выбор товаров в китайских магазинах. Заказы можно сделать на Taobao и Tmall – это площадки с разнообразными категориями продукции и оптимальными ценами.
- Оформление доставки в системе перевозчика.
- Выбор способа перевозки и дополнительных функций – сборка нескольких посылок в одну и др.
- Оплата транспортировки.
- Перевозка груза из магазина на китайский склад компании, которая будет осуществлять транспортировку в Украину.
- Оформление разрешительной документации. Этим занимаются сотрудники компании-перевозчика.
- Упаковка груза.
- Транспортировка выбранным способом.
- Доставка посылки к двери клиента.
Это традиционный механизм, на котором базируется сотрудничество с перевозчиком. В этой технологии заказчику следует обращать внимание на такие нюансы:
- прозрачность условий авиадоставки и перевозки поездом;
- фиксированные тарифы или гибкие (могут скрываться дополнительные оплаты, что повлияет на итоговую стоимость);
- правила упаковки груза и наличие консолидации нескольких посылок в одну.
Четкие и фиксированные условия гарантируют стабильное выполнение договоренностей. Выбирайте перевозчика, который конкретно говорит о своих функциях и обязательствах.
У кого заказывать доставку груза по маршруту Китай-Украина
Любая доставка из Китая от Meest China проходит по четкой процедуре и стабильным тарифам на авиа и железнодорожную транспортировку. Компания подходит для профессионального сотрудничества, потому что:
- Клиент сразу видит тариф и в системе может подсчитать, во сколько обойдется доставка его груза.
- Сотрудники выполняют бесплатную доставку по Китаю на свой склад, надежно переупаковывают продукцию, собирают товары с разных магазинов в одну кладь и оформляют таможенную документацию за 1 сутки.
- На Мист функционирует услуга – проверка качества товара, больше информации на сайте в соответствующем разделе. В ее рамках команда осматривает заказанные вещи из китайских магазинов и возвращает некачественную продукцию. Клиент не будет оплачивать бракованные покупки и получит проверенные товары.
Больше подробностей о работе компании Meest China смотрите на сайте перевозчика. В разделах подробно описаны тарифы и условия сотрудничества с командой Мист, надежным партнером по перевозкам товаров из Китая в Украину.