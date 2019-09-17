На что смотреть при выборе перевозчика товаров из Китая

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Товары из Китая выгоднее заказывать в китайских Интернет-магазинах и самостоятельно оформлять перевозку. Это экономнее, чем обращаться в маркетплейсы со встроенной доставкой. Такой способ подходит для личных средних и крупных заказов или для поставок продукции для реализации в Украине.

Главные вопросы в этом деле, – где заказывать товары и к какому перевозчику обратиться, чтобы сохранить свой груз. О некоторых особенностях таких сделок поговорив в этом материале.

Основные условия доставки посылок

Процесс доставки из Китая в Украину состоит из этапов:

Выбор товаров в китайских магазинах. Заказы можно сделать на Taobao и Tmall – это площадки с разнообразными категориями продукции и оптимальными ценами. Оформление доставки в системе перевозчика. Выбор способа перевозки и дополнительных функций – сборка нескольких посылок в одну и др. Оплата транспортировки. Перевозка груза из магазина на китайский склад компании, которая будет осуществлять транспортировку в Украину. Оформление разрешительной документации. Этим занимаются сотрудники компании-перевозчика. Упаковка груза. Транспортировка выбранным способом. Доставка посылки к двери клиента.

Это традиционный механизм, на котором базируется сотрудничество с перевозчиком. В этой технологии заказчику следует обращать внимание на такие нюансы:

прозрачность условий авиадоставки и перевозки поездом;

фиксированные тарифы или гибкие (могут скрываться дополнительные оплаты, что повлияет на итоговую стоимость);

правила упаковки груза и наличие консолидации нескольких посылок в одну.

Четкие и фиксированные условия гарантируют стабильное выполнение договоренностей. Выбирайте перевозчика, который конкретно говорит о своих функциях и обязательствах.

У кого заказывать доставку груза по маршруту Китай-Украина

Любая доставка из Китая от Meest China проходит по четкой процедуре и стабильным тарифам на авиа и железнодорожную транспортировку. Компания подходит для профессионального сотрудничества, потому что:

Клиент сразу видит тариф и в системе может подсчитать, во сколько обойдется доставка его груза. Сотрудники выполняют бесплатную доставку по Китаю на свой склад, надежно переупаковывают продукцию, собирают товары с разных магазинов в одну кладь и оформляют таможенную документацию за 1 сутки. На Мист функционирует услуга – проверка качества товара, больше информации на сайте в соответствующем разделе. В ее рамках команда осматривает заказанные вещи из китайских магазинов и возвращает некачественную продукцию. Клиент не будет оплачивать бракованные покупки и получит проверенные товары.

Больше подробностей о работе компании Meest China смотрите на сайте перевозчика. В разделах подробно описаны тарифы и условия сотрудничества с командой Мист, надежным партнером по перевозкам товаров из Китая в Украину.