У Латвії планують автоматично надавати громадянство дітям негромадян

З 2020 року всі новонароджені Латвії, ймовірно, будуть автоматично отримувати громадянство — якщо тільки батьки не виберуть громадянство іншої країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

У вівторок, 17 вересня, відповідний законопроєкт перед другим читанням схвалила комісія Сейму з прав людини і громадських справ.

Законопроект наприкінці свого президентського терміну підготував Раймонд Вейоніс. За чинними зараз правилами дитина негромадян може стати громадянином, якщо таке побажання висловить хоча б один з батьків. Однак, як вважає Вейоніс, громадянство новонародженим повинно видаватися автоматично, і нові негромадяни не повинні з'являтися.

12-й Сейм вже відхиляв цю ініціативу, проте 13-й Сейм дав законопроєкту хід. Для того, щоб закон був прийнятий, він повинен пройти ще два читання в Сеймі.

Прийняти такий порядок Латвію закликає також комісія Ради Європи проти расизму і нетерпимості.

Як відомо, негромадянами у країнах Балтії є колишні громадяни СРСР, які так і не отримали громадянства Латвії чи Естонії. Негромадяни здебільшого є російськомовними.