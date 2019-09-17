В Латвии планируют автоматически предоставлять гражданство детям неграждан

С 2020 года все новорожденные Латвии, вероятно, будут автоматически получать гражданство - если только родители не выберут гражданство другой страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Во вторник, 17 сентября, соответствующий законопроект перед вторым чтением одобрила комиссия Сейма по правам человека и общественным делам.

Законопроект в конце своего президентского срока подготовил Раймонд Вейонис. По действующим сейчас правилам ребенок неграждан может стать гражданином, если такое пожелание выскажет хотя бы один из родителей. Однако, как считает Вейонис, гражданство новорожденным должно выдаваться автоматически, и новые неграждане не должны появляться.

12-й Сейм уже отклонял эту инициативу, однако 13-й Сейм дал законопроекту ход. Для того чтобы закон был принят, он должен пройти еще два чтения в Сейме.

Принять такой порядок Латвию призывает также комиссия Совета Европы против расизма и нетерпимости.

Как известно, негражданами в странах Балтии являются бывшие граждане СССР, которые так и не получили гражданства Латвии или Эстонии. Неграждане в основном являются русскоязычными.